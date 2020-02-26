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Из жизни | На улице Попова сломанное дерево превратили в шлагбаум

26.02.2020|14:59
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Дерево на улице Попова погибло, но и после смерти продолжает служить людям. Оно в ряду других росло перед парковочным карманом напротив дома № 18. На него наехал автомобиль, такого мощного удара ствол не выдержал и поник. Убирать его по какой-то причине не стали.

«Значит, плохо работает хозяйственная служба, не следит за деревьями, которые падают», - отметила горожанка.

«У меня нет объяснений», - произнес прохожий.

Раз не выделяет кислород, так пусть по-другому приносит пользу - так, видимо, посчитали предприимчивые коммунальщики и накрепко примотали дерево к другому.

«Как шлагбаум, я думаю. Чтобы машины не ездили», - предположила пенсионерка.

Далеко не смогли бы продвинуться, но, возможно, кто-нибудь и попытался бы. Так что версия использования упавшего дерева как защиты от авто оправданна. Но изначально рабочие хотели перекрыть дорогу пешеходам, протоптавшим зимой глубокую тропу через газон. И они продолжают там ходить, несмотря на своеобразный шлагбаум.

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