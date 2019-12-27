27.12.2019 | 15:54

«Снег упал - получше. Летом подровняют, и нормально», - отметил мужчина.

Не все жители улицы Свободной в Бессоновке относятся к проблемам с таким же оптимизмом. Проезжая часть, действительно, после осадков немного выровнялась, но не везде. К соседним дорогам тоже есть вопросы. Весной, когда снег растает, покажется песчано-гравийная смесь.

«ПГС у нас, насыпанные отходы какие-то с заводов, как раньше, железо там или чего. Вот эту ПГС кучами разваливают, а потом сельсовет дает нам трактор и мы разравниваем. Но наша засыпка была очень давно. Нам говорили: в 2018 году на улице по плану будет отсыпка. Ничего не было», - пожаловалась местная жительница Валентина.

Ремонт там проводят самостоятельно.

«Собираем деньги, на КамАЗах возят. Опять надо собирать, если сельсовет не будет отсыпать, потому что весной тут совсем не проедешь», - пояснила женщина.

Активнее других помогают те, кто подключается к центральной ветке газопровода. Ее когда-то проложили некоторые жители улицы, взяв все расходы на себя. Постепенно и другие понимают, что с голубым топливом жить лучше, и отдают свою часть денег.

«10 тысяч, и вот за эти 10 тысяч мы считаем: давайте туда три машины, сюда три машины. Все, купили, высыпали, подровняли хотя бы ухабы. Когда трактор, а когда всякое: и ведрами растаскивали, и лопатами мужики свои с улицы ровняли», - рассказала Валентина.

Об асфальте люди и не мечтают. Им хоть бы щебенку сельсовет выделил.