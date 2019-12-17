17.12.2019 | 14:59

Собранный в мешки мусор так и остался лежать вдоль тропинки за домом № 82 на проспекте Победы. Часть бытовых отходов и листвы попытались спрятать под железобетонной плитой. Впрочем, старались не очень усердно - прохожим все видно.

«Если честно, все лето уже лежит мусор. Долго до мусорки дойти? Недалеко. Выкинь, и все. Люди такие. От субботника тут было очень много мешков навалено, но их убрали. Значит, может, пропустили, может, люди мусор выкинули, не могу ничего сказать», - рассказала пензячка.

Местная жительница вспомнила времена, когда в зеленой зоне по пути на остановку было гораздо чище.

«Раньше был пожилой мужчина, они с дочерью убирались. Как я понимаю, мужчина, наверное, помер. Он очень хорошо убирался: с утра пораньше - и листья, и мусор, а сейчас его не вижу давно. Дочь убирается, но, наверное, ей тяжеловато одной. Вот такие вот дела», - отметила женщина.

Жалобы на загрязненную территорию за домом № 82 на проспекте Победы поступают не первый год. В 2018-м поработали летние порывы ветра - старые огромные тополя скинули ветки, едва не накрыв людей.

«Это опасно, нужно опилить - здесь и дети, и взрослые ходят. Машина тут стояла, на нее большая ветка тополя упала», - жаловалась местная жительница.

В 2017-м угрозу представляли мешки, полные сухой листвы и травы после субботника, способные загореться из-за чьей-то шалости.

«Никому не надо потому что. Делают все для галочки», - пояснила пенсионерка.

Теперь пакетов гораздо меньше, но их быстро скроет от глаз снегом. Под влиянием температур и влаги мешки порвутся, и чей-то труд окажется напрасным.