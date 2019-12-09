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Из жизни | На улице Антонова жителей подстерегает несколько ловушек

09.12.2019|15:21
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Нет ничего постоянного в подземном мире Пензы. Он регулярно приотворяет двери в мир над землей. Несколько отверстий зияет на Антонова рядом с домами № 5 и 17. Одно - у столба, близ дороги. По размышлениям местного населения, оно осталось от строителей с незапамятных времен.

«Все сбрасывали туда, что не надо», - рассказал мужчина.

Другая дыра образовалась на коммунальной камере. Жители улицы предполагают, что машины раздавили, хотя мало ли причин для разрушения.

«Не знаю, давно они развалились, а никому дела, наверное, нет», - отметил горожанин.

«Может, бетон плохой был или чего. Или от старости - сколько они уже лет стоят. Не знаю, что там, я не лазаю в эти ямы и не смотрю», - сообщил местный житель.

Неподалеку долгое время находилось еще одно отверстие - кто-то унес крышку с колодца. Если бы не бдительные граждане, водрузившие ветки на доски, кто-нибудь угодил бы в яму.

«Смотрю, люк открытый. Я бы туда свалилась, конечно, но я, хорошо, внимательная. Здесь еще настилы лежали - все было закрыто. Куда они делись, я не знаю. В общем, вчера я вот это все заделала, а сколько там, полтора или два метра, я не знаю», - пояснила местная жительница Вера Михайловна.

Большого труда стоило замуровать отверстие, поскольку не нашелся хозяин колодца. Муниципальные службы подключились. Их помощь нужна снова - дыр много.

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Гость|09.12.2019 18:42|

Закроют. Когда венки поминальные появятся у колодцев и сразу закроют.

Гость|09.12.2019 19:13|

penzainform.ru писал(a):

Смотрю, люк открытый
люк,я твой отэц

Имя: Гость
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