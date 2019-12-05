05.12.2019 | 15:17

Еще в конце ноября, до выпадения снега, зритель «Службы 11» предупреждал о возможном сужении дороги из-за сугробов.

Проезжую часть от Засеки к Веселовке отремонтировали, с одной стороны сделали тротуар, отгородив его от потока машин отбойниками и бордюрами. Для пешеходов создали условия, а вот автомобилисты сталкивались с проблемами.

«Ее, во-первых, заузили, затем сделали металлические ограждения. В настоящее время снега нет и гололеда, а уже зеркала друг у друга легковые машины отрывают. Мой знакомый говорит: «Ехал - джип оторвал зеркало. Хотел развернуться, а нигде не развернешься». Там невозможно, металлический капкан», - сообщил житель Веселовки Николай.

После звонка журналисты побывали на месте, но особых сложностей с тем, как разъехаться встречным потокам, не нашли. Приехали еще раз после снегопада. Легковые машины все еще умещаются на своих полосах, хотя часть дороги, действительно, занята снегом. Теперь его не счистишь на обочину.

Поинтересовались мнением местного автомобилиста. К отбойникам и бордюрам у него отношение двоякое, особенно с учетом того, что там крутой склон и довольно резкий поворот.

«Обочина спасала, чтобы затормозить по гололеду, сейчас не получится. Чистят, не чистят - не знаю, не наблюдал. Думаю, проблема будет», - предположил автолюбитель Василий.

В прошлые годы время от времени случались аварии на опасном участке.

«Если ледяной дождь прошел и не успели посыпать, то все массово встречались внизу. Отбойники тем, кто собирается улететь, помогут, а для остальных станет хуже, потому что деться некуда», - отметил мужчина.

Пешеходы протаптывают путь себе сами. Скорее всего, на узком тротуаре трактор просто не уместится.