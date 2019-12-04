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Из жизни | У железной дороги в Арбекове скопились горы веток и мусор

04.12.2019|15:25
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Горы веток вдоль железнодорожного полотна у станции Арбеково подросли: к ним добавился мусор иного рода - какие-то доски, мешки. Владельцы нашлись быстро.

«Наше свинство - только доски и ведра, а там не наша территория уже», - пояснили мужчины.

Бригада работает над системой отвода воды, над коллектором рядом с железной дорогой. Специалисты уверяют, что за собой все уберут, как только завершат процесс. Срезанные ветки им тоже мешали, пришлось их отодвигать, чтобы расчистить подходы к объекту.

«Это только к энергетикам, они, наверное, вырубали», - отметил рабочий.

Кустарник вырезали примерно полгода назад. Жители улицы Ладожской сразу обратили внимание на это и сначала порадовались: ненужная растительность только портила вид, неприятно было смотреть. Потом народ задумался, почему долго не вывозят. Бывали случаи, когда подсохшие ветки и бурьян рядом с рельсами загорались.

«Тепловоз идет на подъем груженный, у него вагонов 80, из трубы вылетают искры, а здесь трава, сушняк. Я сам процесс видел, когда искры вылетают. Тепловоз прошел, смотришь: дымок», - рассказал пензенец Михаил.

В декабрьский снегопад возгорание вряд ли возможно, но пейзаж станет еще страшнее - ветки занесет снегом, будут торчать из сугробов.

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Гость|04.12.2019 18:52|

Снег прошел, еще будет, все накроет.

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