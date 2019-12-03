03.12.2019 | 18:42

Контейнерная площадка напротив дома № 115 на Окружной невольно стала причиной загрязнения лесопарка. Она и прежде доставляла неудобства: то ее не убирали из-за банкротства управляющих компаний, то ближайшие предприятия заваливали своим мусором, который долго никто не вывозил.

Теперь хлам из бака разлетается по лесу. Не без помощи людей.

«А бомжи что делают? Вот у нас выбрасываю матрасы, они их в лес утащат, раздерут, пружины сдают, а это все оставляют. Костры недавно разожгли, мы бегали, недавно мусорку подожгли», - рассказала местная жительница Евгения Петровна.

«Здесь безалаберные есть люди. Вот чего бросают? Здесь вчера набросано было! Нельзя в контейнер? Все мы разные», - возмутилась пенсионерка Раиса Митрофанова.

Убирает площадку дворник из подрядной организации, договор заключила районная администрация. Он должен чистить непосредственно участок, где стоит бак и сеточные контейнеры для пластика. Но частенько расширяет территорию, поскольку самому противно видеть мусор вокруг.

«Посмотрите, что сзади! Таскают все сюда и мусор, и деревья, и чего только ни таскают! Лес засорен очень», - отметила пензячка.

Прежде не было деления, чтобы за одним участком присматривала администрации, а придомовый и бесхозный оставались сами по себе. В санитарные пятницы выходили рабочие муниципального унитарного предприятия, собирали мусор в лесопарке. Впрочем, его столько и не было. Теперь вся надежда на волонтеров.