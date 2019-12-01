01.12.2019 | 11:39

Большинство горожан привыкли к сетчатым контейнерам для сбора отходов из пластика. В Пензе их начали устанавливать с июля.

«Чтобы отдельно были. Значит, куда-то употребляют их. Перерабатывают значит», - проявила осведомленность о пользе сбора пластиковой тары ответственная жительница улицы Окружной Раиса Митрофановна.

Управление благоустройства и очистки - региональный оператор зоны Север - установило порядка 500 контейнеров в областном центре. Их вывозят по мере накопления, из некоторых дворов ежедневно.

«Раздельный сбор сейчас внедряем для того, чтобы понять количество образовавшегося пластика на контейнерных площадках, чтобы снизить нагрузку на и так переполненный полигон чемодановский. Это достаточно большой объем - пластик не прессуется, не разлагается», - пояснил генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки» Андрей Архипов.

Полигон уже заполнен на 94% - ежегодно сюда привозят более трехсот тысяч тонн отходов. С такими темпами емкость Чемодановской свалки закончится совсем скоро. Региональный оператор стремится ее разгрузить хотя бы от пластика: его направляют в Подмосковье на переработку.

Другие регоператоры также выставляют сетчатые контейнеры в крупных населенных пунктах, в будущем планируют и в небольших селах. Никакой прибыли от этого не имеют.

«Нужно этот сетчатый контейнер изготовить, покрасить, поставить, нужно отдельной машиной приехать забрать, заплатить водителю зарплату, заплатить за бензин этой машины. Потом эти бутылки надо спрессовать, заплатить человеку зарплату за прессовку, за электроэнергию, окупить стоимость пресса. И получается там минус», - разложил по полочкам свои заботы директор филиала ООО «Экопром» Андрей Шевченко.

Но плюс для экологии региона. Цель мусорной реформы - ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор отходов, их переработка.

«В планах всех региональных операторов в ближайшей перспективе строительство мусоросортировочных станций и мусороперерабатывающего завода в зоне Северная», - обозначил цели заместитель начальника УЖКХ и ГЗН Пензенской области Вячеслав Градов.

Объект построят за счет инвестора в Бессоновском районе ориентировочно к 2022 году. Подобный уже успешно действует в Нижегородской области.