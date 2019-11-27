27.11.2019 | 14:54

Дорогу на Привокзальной перерезает ручей. Его истоки - в уличном туалете. Поток периодически меняется, бывает полноводным, мелководным, но течет постоянно. Под него будто специально выкопали яму. Еще озера со зловонной жидкостью не хватало, возмущается Борис Иванович. Он живет рядом.

«Недавно убирали, все подобрали. А он как берет ковшом - и с землей», - рассказал мужчина.

«Он» - это представитель организации, которая вывезла накопленный поблизости мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам. ТКО люди сбрасывают в контейнеры, а те опустошает Управление благоустройства и очистки. Ветки, крупногабаритные бытовые предметы убирает подрядная организация. Получается, ее специалист вырыл яму под будущий пруд, наполняемый жидкостью из туалета.

Кстати, сортиры не старые, их меняли в этом десятилетии. Только очищают плохо. И народ способствует засорению.

«Там чего только нет, знаете: и бутылки, и банки, все там. Зачем это делать-то? Я не знаю. У каждого должен быть пакетик, подойди ты и выкинь», - отметил Борис Иванович.

Пруд скоро перестанет пополняться или начнет заливаться медленнее - из-за морозов. Содержимое уличного туалета будет замерзать и наслаиваться на дороге, пока еще ровной, хорошей.