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Из жизни | На ул. Карпинского жители жалуются на раскиданный у контейнеров мусор

27.11.2019|18:50
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В таком виде площадку оставлять нельзя, говорят живущие на Карпинского люди. Контейнерная располагается напротив дома № 34. Она открыта для всех проезжающих и проходящих. Заполняется быстро, из-за чего возникают проблемы.

«Порядок навести, оштрафовать их раза два. Я не знаю, кто обязан», - отметил мужчина.

«Машины привозят чужие, сюда все кидают, около этой площадки. Мы платим за всех», - возмутился прохожий.

Кто-то из местных же выбросил строительный мусор - компания, которая вывозит твердые коммунальные отходы, убирать его не обязана. Жильцы сами спровоцировали создание свалки на площадке. Так и начнут подкидывать к куче пакеты.

«Вообще надо убрать, чтобы не воняло. Все жалуются, неприятный запах», - рассказал горожанин.

«Раньше было закрыто, потом погорел, крышу срезали. И вот как ветерок начинается, тут улетает все. Пакетов полно здесь, утром особенно», - пояснил местный житель.

Жители просят перенести площадку, чтобы стояла не у оживленной дороги, либо развернуть в другую сторону - хоть пакеты не полетят во двор, или же внедрить контейнеры с крышками.

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Гость|27.11.2019 19:23|

Сын художника Никаса Сафронова застрял в унитазе Boeing

Имя: Гость
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