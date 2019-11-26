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Из жизни | Пензенцы не могут укрыться от ветра и дождя на остановке «Ул. Шевченко»

26.11.2019|14:53
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Остановка «Шевченко», что находится на ул. Пушкина, требует ремонта и покраски. Пока ее цвет скорее грязь напоминает. Плюс стенки повреждены, как и крыша.

«Посмотрите, в каком состоянии находится остановка: все разбито, разгромлено, только для реклам, как тут посидеть? Сумку не поставишь, она падает. Как здесь стоять, когда будет снег, холод и ветер? Зачем она нужна, такая остановка?» - возмутилась жительница Пензы Любовь Васильевна.

Активистка вспомнила недавний случай, когда она ждала транспорт во время осадков.

«Дождь был холодный, я не могла нигде спрятаться, а крышу рвало ветром. Потом я убежала в магазин», - пожаловалась горожанка.

Кстати, еще в мае прошлого года на остановке вообще никакой конструкции не было: прежний павильон с торговой точкой снесли и долго не могли привезти замену.

Летом 2018-го новый соорудили. Но в скором времени, уже в сентябре, павильону потребовался ремонт. Теперь все еще хуже. Активистка предлагает выход - обязать поддерживать остановки в нормальном состоянии тех, кто размещает на них рекламу.

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Гость|26.11.2019 18:47|

penzainform.ru писал(a):

выход - обязать поддерживать остановки в нормальном состоянии тех, кто размещает на них рекламу.
Обязать тех, кто их упорно насаждал, находясь у руля города (Кувайцев и К.)!

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