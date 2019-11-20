Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 ноя 2019|20:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
  71.22  |  $  64.34

Из жизни | На отремонтированной дороге на Глазунова разливается большая лужа

20.11.2019|18:45
Печать

Много лет жители домов на Глазунова требовали ремонта внутриквартальной дороги. Добились. Поверхность стала ровной, но ее не увидеть, ведь все снова скрыто под водой. Опять разливаются моря и океаны.

«Наверное, ниже место, поэтому скапливается, не знаю», - предположила пенсионерка.

Прежде было еще хуже - впадины многочисленные, водоемов больше, автовладельцы жаловались на поломки, а жители, которым приходилось делить участок с машинами, сочувствовали.

«Если честно, те, которые не знают, те в эту яму влетают, а те, которые знают, они объезжают. Я думаю, что эту яму должны заделать, потому что к нам в Пензу и гости приезжают и, если, например, вода, а здесь такая яма, машина, хоть и железная, она сломается», - отметила женщина.

Участок внутриквартальной признавался бесхозным. Его заасфальтировали благодаря ремонту основной проезжей части на Глазунова по проекту «Безопасные и качественные дороги». Но ни там, ни здесь не предполагалось строительство системы отвода воды. На ровном асфальте продолжают образовываться озера. Автовладельцы снова оттачивают умение водить машины в сложных дорожных условиях.

0
0
0
0
 
Гость|20.11.2019 19:03|

Всему виной опять бордюры.

Гость|20.11.2019 19:46|

Вот если кто упадёт и захлебнётся(до покойника),тогда большая лужа.

Гость|20.11.2019 20:01|

Так вам и надо

Гость|20.11.2019 20:06|

кто принимал ??? и подпись ставил того на кол...канцерова проснись ты се..шь...создали в пензе голубой огонёк...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!