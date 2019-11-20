20.11.2019 | 18:45

Много лет жители домов на Глазунова требовали ремонта внутриквартальной дороги. Добились. Поверхность стала ровной, но ее не увидеть, ведь все снова скрыто под водой. Опять разливаются моря и океаны.

«Наверное, ниже место, поэтому скапливается, не знаю», - предположила пенсионерка.

Прежде было еще хуже - впадины многочисленные, водоемов больше, автовладельцы жаловались на поломки, а жители, которым приходилось делить участок с машинами, сочувствовали.

«Если честно, те, которые не знают, те в эту яму влетают, а те, которые знают, они объезжают. Я думаю, что эту яму должны заделать, потому что к нам в Пензу и гости приезжают и, если, например, вода, а здесь такая яма, машина, хоть и железная, она сломается», - отметила женщина.

Участок внутриквартальной признавался бесхозным. Его заасфальтировали благодаря ремонту основной проезжей части на Глазунова по проекту «Безопасные и качественные дороги». Но ни там, ни здесь не предполагалось строительство системы отвода воды. На ровном асфальте продолжают образовываться озера. Автовладельцы снова оттачивают умение водить машины в сложных дорожных условиях.