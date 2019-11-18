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Из жизни | В кустах на ул. Ульяновской устроили свалку из ненужных вещей

18.11.2019|18:09
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Контейнерная площадка буквально через дорогу - нести все ненужное необходимо туда. Но почему-то кто-то бросает мусор, части машин, старую мебель, поддоны и пищевые отходы в кустах между жилыми домами на Ульяновской и гаражным кооперативом. Хотя там находятся погреба, хозяева которых должны стремиться к тому, чтобы было чисто. Но этого не происходит. Некоторые считают - наоборот, владельцы сами бросают испорченные продукты.

«Здесь из погребов выносят, и не все доносят сюда, и с машин. Этот мусор не один день лежит и не одну неделю, здесь он копится месяцами. Летом не видно в траве, а сейчас все на виду», - рассказала местная жительница Татьяна Васильевна.

Не только владельцы погребов и проезжающие мимо автомобилисты вносят свой вклад в загрязнение зеленой зоны.

«Вывозят с дач этот хлам, быстрее выбросят - и уехали. Я не один раз делала замечания», - пояснила женщина.

Совместными усилиями и получается свалка напротив организованной контейнерной площадки.

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