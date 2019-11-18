18.11.2019 | 17:38

«Я даже не могу точно сказать - не помню. Давно, очень давно», - отметила жительница Райков Елена Александровна.

Так отвечает женщина на вопрос, когда последний раз ремонтировали дорогу, что на улице Толстого - от Пушкина и выше. Одни выбоины плюс нет тротуара. А виляющие из стороны в сторону автомобили того гляди наедут на прохожих. В нормальном состоянии только верхняя часть - благодаря усилиям самих жителей.

«Мы обращались года четыре назад, нас гоняли туда-сюда, и мы бросили. Потом сами навозили гальки, кирпичей. Ходим сейчас, грязи не чувствуем», - пояснила Елена Александровна.

По словам горожанки, еще недавно асфальт на улице был в относительно неплохом состоянии. Все изменилось пару лет назад, когда из-за пробок на Пушкина часть потока стала перенаправляться по Толстого. Старое покрытие не выдержало трафика.

«Она дальше нормально идет, а здесь утром поток, машины стоят у светофоров, разворачиваются», - рассказала женщина.

В сентябре приехали рабочие и техника - но для ремонта Ключевой, она пересекает Толстого.

«Перед выборами последними, дня за два - за три, и все. А здесь 100 метров осталось, пожалуйста, рытвины. Машины ходят утром сплошным потоком, как по улице по центральной. А пешеходы в сторону», - пожаловалась Елена Александровна.

Больших затрат короткий отрезок не потребует, говорит она, а ремонт нужен, ведь последний раз его проводили очень давно.