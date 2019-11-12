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Из жизни | Пензячка устала смотреть на кучу кровельного материала под окнами

12.11.2019|15:50
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На Попова, 2, ремонтировали крышу. Без задержек, никого не затопило в период дождей, но в какой-то момент рабочие исчезли, оставив инвентарь.

Куча рубероида осталась под окнами первого этажа, у квартиры Надежды Ивановны.

«Они сбросили, и прораб прямо вот здесь вот стоял и говорил: «Еще один раз сбросим, увезем все и будете жить спокойно». Но никакого спокойствия я не вижу! К этому мусору подбрасывают мешочки, доски - кто что может. Вообще уже немыслимо!» - пожаловалась жительница дома.

Когда было тепло, груда кровельного материала еще и источала запахи. Никто не ожидал, что она задержится так надолго.

«Я вот здесь прогуливаюсь, и всегда эта куча. Второй месяц я здесь», - рассказал мужчина.

Подрядчики, зажатые в рамки сметы, не могут вывозить каждую кучу строительного мусора - они его накапливают, нанимают грузовик. В Пензе бывали случаи, когда жители высказывали недовольство, но обычно проблема решалась достаточно быстро.

На Попова, 2, процесс затянулся. Выяснилось, что организацией ремонта занималась инициативная группа местных, она нанимала бригаду и решала с ней все вопросы. Только с вывозом по срокам, видимо, не договорилась.

«Крышу нормально сделали, я лазил. Но они еще не доделали: парапет будут делать, козырьки, заканчивать этими днями все», - отметил местный житель Александр Ильич.

Договор не просрочен. Подрядчик просто не принял во внимание, что груда материала может в буквальном смысле отравлять жизнь людям - запах присутствует. Плюс не учтен менталитет местных обитателей: за время пребывания у дома куча подросла в объеме за счет бытового мусора. Вывозить рабочим придется больше.

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