11.11.2019 | 14:32

Многие окна в доме № 93 на улице Чапаева приоткрыты, чтобы проветрить квартиры и выгнать из них запах сырости. Особенно остро эта проблема стоит на первом этаже - из-за того, что подвальное помещение плотно закупорено.

«Это началось месяц назад: весь первый этаж почувствовал запах, позвонили в управляющую компанию, оказалось, что прорвало канализацию внутрь подвала. Перед этим они просто забыли поставить заглушку. В общем, аварию ликвидировали, заглушку поставили и как бы там все почистили, но запах еще долгое время стоял», - рассказала жительница дома Елена.

А потом стал подниматься в квартиры.

«Просили открывать окна, они каждый день приходили и открывали на несколько часов. Мы написали письмо, чтобы нам сделали продухи, получили по этому поводу отказ. Но мы просим, чтобы они хотя бы реконструировали эти окна», - пояснила женщина.

Они открываются или настежь, или никак - режима проветривания у механизма нет.

«Я спускалась с сантехником недельки полторы назад, он кричал: «Я не буду больше ходить открывать! У меня, что, другой работы нет?» - отметила горожанка.

Почему в этом доме нет продухов, женщина не понимает: в соседних есть отверстия с решетками. А тут только окна, которые нельзя приоткрыть. Странно, что такое жилье для переселенцев было принято.

«Сами работники не хотят ходить открывать, хотя идти от конторы - буквально три минуты. Это лень. И другие есть заявки. Могут забежать кошки, собаки, а там проходят коммуникации, они могут покорябать и испортить - мотивируют этим», - сообщила Елена.

Журналисты «Службы 11» предположили, что вместо замены фурнитуры окошек можно обойтись сеткой - она не даст животным пробраться внутрь даже при полностью открытых створках.