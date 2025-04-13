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Общество

Химик предупредил об опасной ошибке при мытье окон

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Уксус, который многие хозяйки применяют при мытье окон, может разрушить стекло, предупредил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Уксус считается безопасной и экологичной альтернативой бытовой химии, но это заблуждение. Прежде всего это кислота, которая взаимодействует с щелочными оксидами, входящими в состав обычного силикатного стекла. Таким образом, при применении уксуса постепенно происходит выщелачивание поверхностного слоя, что в итоге приводит к помутнению окна и появлению микротрещин.

«Особенно уязвимы современные стекла с многослойными покрытиями (антибликовыми, энергосберегающими Low-E, гидрофобными). Уксусная кислота разрушает тонкие напыления, снижая их функциональность», - рассказал Андрей Дорохов в беседе с изданием «Газета.Ru».

Также химик не рекомендовал применять сильные щелочи (гидроксид натрия, аммиак высокой концентрации). При длительном контакте они разъедают стекло. При мытье нельзя использовать и абразивные порошки на основе карбоната кальция или диоксида кремния - они могут поцарапать поверхность, и прозрачность стекла снизится.

Дорохов вспомнил и о менее опасных сочетаниях, которые применяют хозяйки. Так, они смешивают пищевую соду и уксус. Но эта комбинация не поможет отмыть окно, кроме того, она полностью лишена полезных свойств: реакция нейтрализация сводит на нет моющий эффект обоих компонентов.

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