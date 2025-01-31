Сетевое издание|18+|Пятница|31 янв 2025|18:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

На улице Лядова в Пензе женщина выпала из окна

Печать
Telegram

В пятницу, 31 января, в Дальнем Арбекове в Пензе случилось ЧП. Информация о нем сразу появилась в соцсетях.

Горожане заметили у дома № 50а на улице Лядова автомобили полиции, дорожно-патрульной службы и медицинской помощи и встревожились.

Один из очевидцев снял на камеру процесс транспортировки человека в скорую, выложил запись в Сеть и предположил, что кто-то упал с высоты.

Догадка подтвердилась: из окна 10-этажного дома выпала женщина.

В УМВД России по Пензенской области сообщили, что она получила травмы и была госпитализирована.

UPD: Пострадавшей 24 года, она упала с высоты 4 этажа.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео канала «ЧП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте