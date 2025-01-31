На улице Лядова в Пензе женщина выпала из окна

31.01.2025 | 14:31

В пятницу, 31 января, в Дальнем Арбекове в Пензе случилось ЧП. Информация о нем сразу появилась в соцсетях.

Горожане заметили у дома № 50а на улице Лядова автомобили полиции, дорожно-патрульной службы и медицинской помощи и встревожились.

Один из очевидцев снял на камеру процесс транспортировки человека в скорую, выложил запись в Сеть и предположил, что кто-то упал с высоты.

Догадка подтвердилась: из окна 10-этажного дома выпала женщина.

В УМВД России по Пензенской области сообщили, что она получила травмы и была госпитализирована.

UPD: Пострадавшей 24 года, она упала с высоты 4 этажа.