Пензенец добился наказания для недобросовестного поставщика окон

19.02.2025 | 11:03

В Пензе защитили права горожанина, столкнувшегося с недобросовестным предпринимателем при заказе окон.

По условиям договора, заключенного между сторонами, изготовить и смонтировать конструкции должны были до 21 апреля 2024 года.

Пензенец оплатил товар еще при оформлении бумаг и стал ждать, однако все заказанное в срок не пришло. Привезли только часть ПВХ-конструкций: дверь, которая ставится изнутри, и 2 стеклопакета для лицевой стороны веранды. Еще 2 стеклопакетов для установки по бокам не было.

Горожанин неоднократно звонил подрядчику с просьбами довести дело до конца, направлял даже письменную претензию, но его проигнорировали. Тогда мужчина обратился за помощью в региональное управление Роспотребнадзора.

Ведомство направило иск в суд, и с предпринимателя взыскали: 89 740 рублей, внесенные заказчиком, неустойку - 89 740, компенсацию морального вреда - 5 000 и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя - 92 240, уточнили в управлении.