Пакеты и бутылки в кустах, открытый люк возле дороги, в глубине соснового бора - горы отходов. Кто несет все ненужное в лесополосу на Чапаева, рядом со школой № 66, «Служба 11» попыталась выяснить у посетителей больницы, проходная которой расположена напротив.
«У нас вся Пенза такая. Не убирают. Была в Саранске, там изумительная чистота, там убирают, на каждом шагу - женщины и мужчины с метелками, я даже у них спросила: «Это вы в честь чемпионата по футболу?» А они: «Нет, это наша ежедневная работа», - рассказала прохожая.
Съемочная группа в 2016 году стала свидетелем удивительного явления, когда группа активистов самостоятельно, без призывов властей или коммунальщиков, начала подготовку к народному субботнику.
«Я обратилась в администрацию нашего Железнодорожного района с просьбой, чтобы убрали мусор. Ответ был такой: «Территория никому не принадлежит, она ни за кем не закреплена. Мусор убирать некому, денег нет, если хотите, собирайтесь и убирайте». Я говорю: «Ну, хорошо, я соберу народ, вы тогда нам предоставите машину». Они согласились», - пояснила инициатор акции Юлия.
Активистка написала про грядущее мероприятие в интернете, расклеила объявления. В итоге откликнулось 20 человек. Этого оказалось мало, но лучше, чем ничего. Такими силами местные жители смогли очистить часть леса. При этом обнаружили не только отдельный мусор, но и целые свалки.
Теперь требуется новый десант добровольцев. Кто-то набросал пакетов и бутылок больше прежнего.
«Бескультурье нашего народа!» - возмутился горожанин.
«Ума у них нет потому что! Слов нет. Ну ты идешь - 10 метров пройди, брось туда. Нет, обязательно, чтобы за тобой еще убрали. Неумные люди», - заявила пенсионерка.
А вот кто именно бросает все ненужное, осталось загадкой. Посетители больницы идут на остановку в другую сторону, частный сектор - в стороне.
А как обезобразили дубовый лес,недалеко от плотины,незаконными застройками,под патронажем Чернова.Вот где бардак.Как одна жуликоватая мадам ,с фамилией Кипурова говорила:"Вы цтё,это же красная зона,КРАСНАЯ,ХОЛОПЫ."