11.11.2019 | 17:53

Пакеты и бутылки в кустах, открытый люк возле дороги, в глубине соснового бора - горы отходов. Кто несет все ненужное в лесополосу на Чапаева, рядом со школой № 66, «Служба 11» попыталась выяснить у посетителей больницы, проходная которой расположена напротив.

«У нас вся Пенза такая. Не убирают. Была в Саранске, там изумительная чистота, там убирают, на каждом шагу - женщины и мужчины с метелками, я даже у них спросила: «Это вы в честь чемпионата по футболу?» А они: «Нет, это наша ежедневная работа», - рассказала прохожая.

Съемочная группа в 2016 году стала свидетелем удивительного явления, когда группа активистов самостоятельно, без призывов властей или коммунальщиков, начала подготовку к народному субботнику.

«Я обратилась в администрацию нашего Железнодорожного района с просьбой, чтобы убрали мусор. Ответ был такой: «Территория никому не принадлежит, она ни за кем не закреплена. Мусор убирать некому, денег нет, если хотите, собирайтесь и убирайте». Я говорю: «Ну, хорошо, я соберу народ, вы тогда нам предоставите машину». Они согласились», - пояснила инициатор акции Юлия.

Активистка написала про грядущее мероприятие в интернете, расклеила объявления. В итоге откликнулось 20 человек. Этого оказалось мало, но лучше, чем ничего. Такими силами местные жители смогли очистить часть леса. При этом обнаружили не только отдельный мусор, но и целые свалки.

Теперь требуется новый десант добровольцев. Кто-то набросал пакетов и бутылок больше прежнего.

«Бескультурье нашего народа!» - возмутился горожанин.

«Ума у них нет потому что! Слов нет. Ну ты идешь - 10 метров пройди, брось туда. Нет, обязательно, чтобы за тобой еще убрали. Неумные люди», - заявила пенсионерка.

А вот кто именно бросает все ненужное, осталось загадкой. Посетители больницы идут на остановку в другую сторону, частный сектор - в стороне.