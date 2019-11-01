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Из жизни | Жители улицы Чехова настаивают на возвращении разрешенного поворота

01.11.2019|15:23
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Вернуть поворот налево требуют жители улицы Чехова. Им приходится делать громадный крюк.

До реконструкции Сурской автовладельцы свободно выезжали и двигались в сторону улиц Каракозова и Луначарского. С нее также можно было попасть на Чехова. В последние годы разрешено поворачивать только направо.

«Мотивируют тем, что дорога трехполосная, но - правила дорожного движения. У нас на Ставского треполосная дорога, на Измайлова, у нас по городу полно трехполосных дорог, где просто рисуют пунктирную линию с двух сторон, разрешают выезд и въезд, то есть это не запрещено правилами.

Я езжу в Москву на своей машине, там на каждую деревню есть прерывистая линия», - отметила местная жительница Наталья Алексеевна.

Поскольку такой возможности люди ныне лишены, то они вынуждены описывать круги, загромождая и без того несвободные дороги.

«У нас здесь светофор и там, то есть бывают свободные окна, в которые можно свободно и выехать, и заехать. Мы хотим, чтобы нарисовали две пунктирные линии - с одной стороны и с другой», - сообщила Наталья Алексеевна.

Местные автовладельцы уже писали обращения в разные инстанции, но нигде не добились своего.

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