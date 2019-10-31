31.10.2019 | 18:36

Детский сад на улице Суворова уже становится притчей во языцех: его регулярно подтапливает. Причем дошкольное учреждение ни в чем не виновато. То ли расположение неудачное, то ли просто стечение обстоятельств, но стоки всякий раз прокладывают русло в направлении «Страны детства».

«Было как-то, все полностью залило холодной водой. Потом канализация опять заливает», - рассказала местная жительница Валентина Григорьевна.

За примером далеко ходить не надо. В мае где-то поблизости произошла утечка. Очень быстро поток сориентировался и хлынул к верандам, горкам, каруселям.

«Не виноват детский сад в этом, это не наши трубы, это между школой № 17 и детским садом, где-то образовался прорыв. Мы просто в неудачном месте находимся, в низинке, поэтому постоянно подтопление идет», - пояснила заведующая детским садом «Страна детства» Ольга Буланова.

В октябре 2019-го проблема случилась на территории дома № 41Б на Коммунистической. Из его колодца выбились струи. Они омыли проезжую часть Дунаевки, потекли в сторону детского сада на Суворова и образовали у его забора лужи.

«Я вчера здесь проходила - запах такой! А сейчас забыла и опять пошла, вот что же мне там-то не пройти?» - отметила горожанка.

Ничего не поделать, в низине вода так и будет скапливаться. Неудачное место выбрали в прошлом веке строители под дошкольное учреждение.