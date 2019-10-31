Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|31 окт 2019|19:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Ясно |
  71.69  |  $  65.00

Из жизни | «Страну детства» на Суворова снова подтопила зловонная жидкость

31.10.2019|18:36
Печать

Детский сад на улице Суворова уже становится притчей во языцех: его регулярно подтапливает. Причем дошкольное учреждение ни в чем не виновато. То ли расположение неудачное, то ли просто стечение обстоятельств, но стоки всякий раз прокладывают русло в направлении «Страны детства».

«Было как-то, все полностью залило холодной водой. Потом канализация опять заливает», - рассказала местная жительница Валентина Григорьевна.

За примером далеко ходить не надо. В мае где-то поблизости произошла утечка. Очень быстро поток сориентировался и хлынул к верандам, горкам, каруселям.

«Не виноват детский сад в этом, это не наши трубы, это между школой № 17 и детским садом, где-то образовался прорыв. Мы просто в неудачном месте находимся, в низинке, поэтому постоянно подтопление идет», - пояснила заведующая детским садом «Страна детства» Ольга Буланова.

В октябре 2019-го проблема случилась на территории дома № 41Б на Коммунистической. Из его колодца выбились струи. Они омыли проезжую часть Дунаевки, потекли в сторону детского сада на Суворова и образовали у его забора лужи.

«Я вчера здесь проходила - запах такой! А сейчас забыла и опять пошла, вот что же мне там-то не пройти?» - отметила горожанка.

Ничего не поделать, в низине вода так и будет скапливаться. Неудачное место выбрали в прошлом веке строители под дошкольное учреждение.

0
0
0
0
 
Гость|31.10.2019 19:21|

Что то наши архитекторы к учебе относились не серьезно. Ничего не могут просчитать, то дома разваливаются , то детсады дерьмом затопят, разрешения на канализацию направо и налево раздают , сначала застроят , потом сносят . Что то мы их зря кормим? Кто проект подписал ? Фамилию надо сообщать народу.

Гость|31.10.2019 19:30|

Какой волнующий и терпкий аромат. Вдыхайте помогает для иммунитета.

Гость|31.10.2019 19:35|

Детский сад надо переносить. А д/с №109, что рядом с "Кумушкой" на Зап.Поляне, соседствует рядом с мусоркой. За забором сада мусорка.

Гость|31.10.2019 19:42|

зловонный запах от (губернатора) балабола белозерцева... ваня не можешь заставить здай спецовку и сам с лопатой работай...шнырь по жизни...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 