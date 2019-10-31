31.10.2019 | 15:04

Нехорошему могут научиться восприимчивые дети по дороге в школу № 50 или в филиал детсада № 71. Сознательные, конечно, не станут повторять чужие поступки, но вдоволь насмотрятся на беспорядок.

«Мы водим ребенка в этот садик второй год, и второй год здесь такой мусор. Никто не убирает, субботника здесь никогда не было», - рассказала местная жительница Надежда Александровна.

Женщина возмущена до глубины души. Даже тропа на Докучаева вдоль школьной ограды не свободна от объедок, бутылок, банок. Народ швыряет хлам себе прямо под ноги.

«Люди, конечно, у нас нетактичные, некультурные. Идут, ставят мусорные пакеты и пошли дальше, самое главное - вынести из комнаты, вот и все. А здесь мусор постоянно такой: гаражи, дома, - здесь безобразно», - отметила горожанка.

Просить о помощи некого. У школьников и своей нагрузки достаточно. Родители учеников или воспитанников детсада выйдут, но через неделю поведут своих чад через такой же замусоренный участок.

Выбрасывают хлам те самые местные жители, чьи потомки ходят заниматься в школу или в ясли.