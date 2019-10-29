Не предназначены для такого количества машин узкие дворы в центральной части города. Но именно там автомобилисты стремятся пристроить свои повозки - где-нибудь поближе. С улицы Горького они обычно заруливают к дому № 40 на Московской. И вот тут возникает коллапс.
«Приезжают и «временно паркуются», а временно - это целый день. Они стоят вдоль заборчика, остается один проезд в одну машину. Когда машина отсюда выезжает, а оттуда въезжает, то негде разъехаться, и вся дорога в ямах», - пожаловалась местная жительница Людмила Петровна.
Предприниматели из заведения поблизости тоже оценили масштаб проблемы и добились установки знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» со стороны своего объекта.
Собственники квартир на Московской, 40, также установили шлагбаум. Только на оставшемся свободным клочке земли продолжают парковаться, создавая всем остальным проблемы.
«Вот все заставлено - и при въезде в наш проулок огромный джип кто-то поставил и ушел. Ему и по колесам били, чтобы сигнализация сработала, но она не срабатывает, а проехать нельзя. А если скорая помощь? А если человеку плохо?» - отметила женщина.
Под запрещающими знаками тоже бросают машины. Даже если провести инвентаризацию на задворках Московской, вывезти автохлам (таковой присутствует), это не решит проблемы.
Жоповозы! Вы охренели до невозможности! Вы вообще понимаете, что живёте в обществе и кроме вас есть другие люди?