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Из жизни | Жительница Московской, 40, возмущена скоплением машин во дворе

29.10.2019|18:58
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Не предназначены для такого количества машин узкие дворы в центральной части города. Но именно там автомобилисты стремятся пристроить свои повозки - где-нибудь поближе. С улицы Горького они обычно заруливают к дому № 40 на Московской. И вот тут возникает коллапс.

«Приезжают и «временно паркуются», а временно - это целый день. Они стоят вдоль заборчика, остается один проезд в одну машину. Когда машина отсюда выезжает, а оттуда въезжает, то негде разъехаться, и вся дорога в ямах», - пожаловалась местная жительница Людмила Петровна.

Предприниматели из заведения поблизости тоже оценили масштаб проблемы и добились установки знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» со стороны своего объекта.

Собственники квартир на Московской, 40, также установили шлагбаум. Только на оставшемся свободным клочке земли продолжают парковаться, создавая всем остальным проблемы.

«Вот все заставлено - и при въезде в наш проулок огромный джип кто-то поставил и ушел. Ему и по колесам били, чтобы сигнализация сработала, но она не срабатывает, а проехать нельзя. А если скорая помощь? А если человеку плохо?» - отметила женщина.

Под запрещающими знаками тоже бросают машины. Даже если провести инвентаризацию на задворках Московской, вывезти автохлам (таковой присутствует), это не решит проблемы.

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Гость|29.10.2019 19:48|

Жоповозы! Вы охренели до невозможности! Вы вообще понимаете, что живёте в обществе и кроме вас есть другие люди?

Гость|29.10.2019 19:56|

Во дворах ул. Славы тоже самое!!!

Гость|29.10.2019 20:01|

их везде полно...

Гость|29.10.2019 20:15|

И чаво сельпо?

Гость|29.10.2019 20:18|

penzainform.ru писал(a):

пожаловалась местная жительница
Мать! Приезжай к нам в деревню, машины раз в неделю видеть будешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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