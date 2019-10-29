29.10.2019 | 18:58

Не предназначены для такого количества машин узкие дворы в центральной части города. Но именно там автомобилисты стремятся пристроить свои повозки - где-нибудь поближе. С улицы Горького они обычно заруливают к дому № 40 на Московской. И вот тут возникает коллапс.

«Приезжают и «временно паркуются», а временно - это целый день. Они стоят вдоль заборчика, остается один проезд в одну машину. Когда машина отсюда выезжает, а оттуда въезжает, то негде разъехаться, и вся дорога в ямах», - пожаловалась местная жительница Людмила Петровна.

Предприниматели из заведения поблизости тоже оценили масштаб проблемы и добились установки знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» со стороны своего объекта.

Собственники квартир на Московской, 40, также установили шлагбаум. Только на оставшемся свободным клочке земли продолжают парковаться, создавая всем остальным проблемы.

«Вот все заставлено - и при въезде в наш проулок огромный джип кто-то поставил и ушел. Ему и по колесам били, чтобы сигнализация сработала, но она не срабатывает, а проехать нельзя. А если скорая помощь? А если человеку плохо?» - отметила женщина.

Под запрещающими знаками тоже бросают машины. Даже если провести инвентаризацию на задворках Московской, вывезти автохлам (таковой присутствует), это не решит проблемы.