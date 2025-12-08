Общество

В Пензе мягкие игрушки во дворах изучат на предмет антисанитарии

Использование старых мягких игрушек в качестве украшения дворов стало предметом обсуждения на планерке в администрации Пензы, состоявшейся в понедельник, 8 декабря.

Глава города Олег Денисов отметил, что нередко сталкивается с таким способом благоустройства территории во время утренних обходов.

«Попрошу управляющие компании посмотреть, где плюшевые зайцы и мишки уже полностью утратили свой вид, стали источником антисанитарии», - процитировала его пресс-служба мэрии.

Практике украшать дворы ненужными игрушками уже много лет. Таких «выставок» в Пензе десятки, и не всем горожанам они нравятся.

Противники отмечают, что после дождя мягкие игрушки выглядят как будто из фильмов ужасов, особенно страшно лицезреть эту картину в темное время суток.

