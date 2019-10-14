14.10.2019 | 14:54

Тротуар на улице Собинова с одной стороны обустроили, но ходить по нему сложно, а местами вообще невозможно из-за того, что вода скапливается. Высокие бордюрные камни не дают ей перелиться на проезжую часть, а неровный асфальт создает лужи. В сложившихся обстоятельствах люди порой делят дорогу с автомобилистами.

«Асфальту года два, хуже стало, неудобно. И машины рядом, и забор тут же. Перед встречными приходится туда-сюда прыгать», - рассказал прохожий.

Некоторые недоумевают, как можно было так сделать: даже визуально, без проверки специальным строительным уровнем, заметно, что асфальт уложен волнами. Если воспользоваться логикой, то еще до начала работ можно было понять, что камни с краю так ставить - идея неудачная.

Некоторых прохожих такая цепочка несуразностей приводит в замешательство. Причины назвать они не берутся.

«Асфальта, что ли, мало положили… Бордюры позже поставили? Хотя нет. Высокие какие, хотя это и к лучшему - брызги же летят. Но ведь и болото стоит на дороге», - попыталась поискать корень проблем пензячка.

Выдающиеся камни не спасают: вода из-под колес поднимается выше.