13.10.2019 | 15:01

Один из жителей дома № 22 на улице Шевченко снисходительно относится к тому, что во дворе упавшее дерево лежит уже пару месяцев, другие более критичны. Ведь и пожароопасны кучи веток, и портят картину. Правда, выяснять подробности, почему так неспешно вывозят мусор, не пытались.

«Мы не знаем. Приехали даже из МЧС, распиливали. Не управляющая компания, а МЧС. И по сей день все лежат», - отметила местная жительница Евгения Матвеевна.

Тележурналисты были во дворе в первой половине августа, уже тогда ствол повалился на территорию рядом с игровой зоной. Но ему удалили только верхушку. Местная жительница объяснила: дерево из-за стихии легло не на территории Шевченко, 22, а в зоне ответственности соседней пятиэтажки.

Хотя двор кажется общим, есть юридические тонкости. Убирать великана должны сотрудники чужой управляющей компании.

«Это отмежеванная территория этого дома. Сильный шторм был, пятого, по-моему, августа, ветер сильный, дождик. Когда я пришла, оно уже было свалено. Никто не пострадал, никого не было», - рассказала другая горожанка Татьяна Вениаминовна.

Потом ствол все-таки распилили на части. Но с вывозом вышла накладка. Если пни еще можно как-то вписать в картину двора, то ветки явно лишние.

«Давно пилили, давно. Уже, наверное, с месяц как распилили. Мы даже не знаем, почему не вывозят», - высказала недоумение Евгения Матвеевна.

Нужно опилить и соседние большие деревья. По словам женщины, наклонившиеся стволы могут упасть на машины, которые ставят рядом с ними.

Автомобиль, конечно, жалко, но все же это лишь имущество, его и починить можно. А вот если какой-то из стволов приземлится на человека, случится непоправимое.