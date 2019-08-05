05.08.2019 | 19:26

Умный в гору не пойдет и в колодец не полезет. Но некоторые люки так хитро расположены на пути! Пензенцам приходится смотреть в оба глаза. Сколько историй уже слышали и видели - интернет наполнен ими.

«Я стараюсь здесь вот обходить», - рассказала горожанка.

«Я далеко не хожу, не видела открытых колодцев», - отметила пенсионерка.

«Я очень быстро хожу, приходится смотреть», - сообщила женщина.

Не заметить колодец на улице Леонова трудно - он массивный. Но каким-то образом громоздкую крышку сдвинули. И кольцо основания задели, раз земля под ним осыпалась.

«Этот колодец, скорее всего, машина задела. А так колодцы все закрыты, вокруг моего дома я хожу - везде все закрыто», - пояснил мужчина.

Там не пешеходная часть, но асфальтированная кайма у бордюров часто привлекает людей. Они не хотят идти по тротуару, им удобнее вдоль дороги шагать. Старожилы замечают - обычно такое бывает вечером, что еще опаснее.