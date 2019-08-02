02.08.2019 | 14:53

Хорошо, что никого не убило - а ведь могло, рассказывает жительница улицы Пацаева, 13, про недавнее ЧП на игровой зоне между ее домом и Мира, 20. Туда приходят ребята со всей округи, их едва не накрыло крупной веткой тополя.

«Это произошло, может, неделю назад, где-то так. Я особо не слежу, потому что у меня двое детей, некогда. Когда я пришла, на большей части детской площадки и самолетиках всяких, каруселях лежала большая ветка», - отметила Екатерина.

Причем оторвалась она не полностью: переломившись, осталась висеть.

«Ветку никто не отпиливал, не убирал. Через два дня наши папы взяли сами оторвали ее и оттащили. Хотели оттащить на помойку, но бабушки разорались: «Нам не нужна там! У нас свой мусор оттуда не забирают», - пожаловалась женщина.

В итоге ветку оставили на краю игровой зоны, в нескольких метрах от контейнеров.

«Бабушки потом принесли елки туда, которые лежали за помойкой. Видите ли, они им там мешают. Насколько мне известно, здесь ничейная территория, потому что листву, какашки от собак - все мы сами убираем, сами родители. Я не знаю, чья это площадка, но чтобы ее красили, я не видела», - рассказала горожанка.

Кстати, к куче веток и елок стали добавлять бытовые отходы, хотя рядом мусорная площадка. Но Екатерину еще больше волнует, чтобы какой-нибудь другой тополь не рухнул на ребятишек. Съемочная группа заметила несколько обломанных сучков, то есть падают ветви часто, случай на прошлой неделе не уникальный.

«Это был будний день, и дети с утра ушли в садик, а так обычно очень много - и маленькие, и большие. У нас дети сюда ходят даже которым года нет, только пошли. И мы приходим сюда. Они встречаются здесь, начинают топать, первые шаги делать», - пояснила Екатерина.

Требуется опиловка многих тополей, некоторые ветки огромные и сильно наклоненные. Нужно помочь местным активистам. Они и так стараются, как могут, говорит Екатерина. Чинят качели, из старой мебели вырезали сидение, периодически убирают мусор. А вот сломанные тяги-перетяги еще требуют внимания, как и растущая куча веток рядом с забором.