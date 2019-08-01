Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|1 авг 2019|19:12
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Дождь |
  71.35  |  $  64.51

Из жизни | На улице Мира появилась временная дорога через газон

01.08.2019|15:07
Печать

На улице Мира новую дорогу проложили непривычным для местного населения образом. Рабочие протянули полосу от внутриквартальной у дома № 11 до ближайшей калитки здания № 9а, через газон.

«Я иду, смотрю: высыпана целая грузовая машина щебенки. А потом к вечеру ее всю разровняли и начали ездить по ней, машины грузовые прошли, сегодня легковая стояла», - рассказала местная жительница Валентина Захаровна.

В здании № 9а несколько организаций. Выяснилось, что одна из них имеет отношение к новой дороге через газон. Поскольку основную, внутриквартальную, перекрыли в связи с ремонтом теплотрассы, пришлось искать иной путь подъезда. Он один приемлемый - до ближайшей калитки, которую расширят за счет секции в заборе. Щебень насыпали на муниципальном участке, его жильцы дома всегда считали своим.

«Все было: и кустики были зелененькие, и большой кустик стоял, вдоль дорожки зелень стояла», - добавила женщина.

Как сказал руководитель организации, дорога временная. Когда рабочие откроют внутриквартальную, тогда эту ликвидируют, ведь она все равно неудобная, а газон засыплют землей.

Вопрос: когда все вернется в привычное русло? Ремонт теплотрассы - это слишком частое явление на данном участке улицы Мира.

«Здесь каждый раз зимой копают, а сейчас нет рабочих, никого», - отметила местная жительница Антонина Григорьевна.

За оградой съемочная группа заметила двух специалистов, они лениво ковыряли землю. На табличке указаны сроки окончания процесса - 14 августа. Вроде бы время еще есть, но успеют ли...

Кстати, перекрытый участок внутриквартальной в прошлом году был заново заасфальтирован на средства из городского бюджета.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!