01.08.2019 | 15:07

На улице Мира новую дорогу проложили непривычным для местного населения образом. Рабочие протянули полосу от внутриквартальной у дома № 11 до ближайшей калитки здания № 9а, через газон.

«Я иду, смотрю: высыпана целая грузовая машина щебенки. А потом к вечеру ее всю разровняли и начали ездить по ней, машины грузовые прошли, сегодня легковая стояла», - рассказала местная жительница Валентина Захаровна.

В здании № 9а несколько организаций. Выяснилось, что одна из них имеет отношение к новой дороге через газон. Поскольку основную, внутриквартальную, перекрыли в связи с ремонтом теплотрассы, пришлось искать иной путь подъезда. Он один приемлемый - до ближайшей калитки, которую расширят за счет секции в заборе. Щебень насыпали на муниципальном участке, его жильцы дома всегда считали своим.

«Все было: и кустики были зелененькие, и большой кустик стоял, вдоль дорожки зелень стояла», - добавила женщина.

Как сказал руководитель организации, дорога временная. Когда рабочие откроют внутриквартальную, тогда эту ликвидируют, ведь она все равно неудобная, а газон засыплют землей.

Вопрос: когда все вернется в привычное русло? Ремонт теплотрассы - это слишком частое явление на данном участке улицы Мира.

«Здесь каждый раз зимой копают, а сейчас нет рабочих, никого», - отметила местная жительница Антонина Григорьевна.

За оградой съемочная группа заметила двух специалистов, они лениво ковыряли землю. На табличке указаны сроки окончания процесса - 14 августа. Вроде бы время еще есть, но успеют ли...

Кстати, перекрытый участок внутриквартальной в прошлом году был заново заасфальтирован на средства из городского бюджета.