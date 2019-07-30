30.07.2019 | 15:50

Сколько труда стоило молодым семьям заполучить несколько элементов детской площадки к себе, в частный сектор в 3-м проезде Чаадаева. Песка щедро насыпали, даже поверх коробки - есть где поиграть местным малышам. И они бывают там, если только не мешают отдельные личности. Очень сильно полюбили некие граждане уютный детский уголок.

Владимир из дома поблизости периодически ходит общаться с ними.

«Я уж если иду - с граблями, серьезно. Один раз пошел, они ко мне подходят. У меня ладанка, медальон, и я смотрю, он уже рукой целится его заграбастать. А кто они такие? Они ходят с электрички, черт его знает, кто они такие», - рассказал мужчина.

Следов пребывания подозрительных личностей более чем достаточно: убирать за собой они не приучены.

«Приходят, садятся и пьют. Здесь глушь, никого. И не видно ничего», - добавил Владимир.

Выстраданный молодыми родителями детский уголок постепенно начинают вытеснять и те, кто отдыхает громко, и те, кто сбрасывает бытовые отходы.

«Такие люди - привозят тележками ночью, утром. Я здесь живу, утром мимо окна тележка скрипит, наверное, привозят и бросают», - предположила жительница Пензы Раиса Мусеевна.

Удастся ли местным жителям отстоять детский уголок, не дать ему заполниться бытовыми отходами? Пока получается, но уже с трудом.