В Интернете популярен ролик, в котором известные люди открывают бутылку ударом ноги.
В Пензе нашелся последователь: житель кустов в Жемчужном проезде по-своему поддержал героев флешмоба. Частенько бродяга колотит всякие предметы у баков. И не только он. Кто-то постоянно промышляет розыском металла и картона.
Это самая запущенная площадка в Железнодорожном районе. С нее мусор разлетается по ближайшим улицам, оседает в кустах, у гаражей.
Администрация заключила договор с организацией, которая присылает дворника. Мужчина сообщил, что бывает там ежедневно и всякий раз ему хватает работы.
«Постоянно такая клоака, это местные жители все делают», - рассказал дворник.
Он сгребает рассыпавшиеся отходы на площадке и рядом с ней. Дальше - к гаражам, домам и к дороге не продвигается: ему своей нагрузки достаточно. Мусор остается до тех пор, пока его не унесет ветром.
«Нет дворников здесь, были дворники - убирали», - отметил местный житель.
В итоге складывается ощущение, что Жемчужный проезд замусорен весь, а площадка самая грязная в районе.
Это не мусор.Это листовки с призывом,голосовать за ЖиВ.