25.07.2019 | 14:58

В Интернете популярен ролик, в котором известные люди открывают бутылку ударом ноги.

В Пензе нашелся последователь: житель кустов в Жемчужном проезде по-своему поддержал героев флешмоба. Частенько бродяга колотит всякие предметы у баков. И не только он. Кто-то постоянно промышляет розыском металла и картона.

Это самая запущенная площадка в Железнодорожном районе. С нее мусор разлетается по ближайшим улицам, оседает в кустах, у гаражей.

Администрация заключила договор с организацией, которая присылает дворника. Мужчина сообщил, что бывает там ежедневно и всякий раз ему хватает работы.

«Постоянно такая клоака, это местные жители все делают», - рассказал дворник.

Он сгребает рассыпавшиеся отходы на площадке и рядом с ней. Дальше - к гаражам, домам и к дороге не продвигается: ему своей нагрузки достаточно. Мусор остается до тех пор, пока его не унесет ветром.

«Нет дворников здесь, были дворники - убирали», - отметил местный житель.

В итоге складывается ощущение, что Жемчужный проезд замусорен весь, а площадка самая грязная в районе.