19.07.2019 | 14:25

Проезжая часть на улице Глазунова меняется благодаря программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Но за пределами новых бордюров все осталось по-прежнему. Свалка сдвинута мастерами чуть дальше, чтобы не мешала ремонту. К кучам старого мусора рабочие подбросили свой - освежили завалы.

Здесь вечно копятся отходы. Раз в год администрация Октябрьского района выходит на субботник. Но место, словно проклятое, вновь засоряется.

Бывшие сельские жительницы размышляют о том, почему подобное происходит. В прежние годы мусор хоть и не вывозили, но закапывали, прятали от посторонних.

«Экология была очень чистая. Мы жили в деревне, ели траву, на траве выросли, мы берегли, ходили коневник собирали, мама сушила, пекла хлеб, и корова нас выручала», - рассказала Антонина Сергеевна.

Излишков чересчур много появилось, продолжают бывшие деревенские, люди перестали ценить и беречь продукты, одежду, мебель. Раньше не выкидывали остатки еды и платья.

«Нет, нет, нет!» - категорически отметила Александра Ивановна.

«Сейчас молодежь не знает, чем заняться. Вот они чем занимаются? Их распустили на каникулы, они идут на трубы: пиво, сигареты», - заключила пенсионерка.

Сравнение настоящего и прошлого испортило настроение женщинам. Они решили пойти прогуляться по городу, набраться хороших эмоций. Но еще больше расстроились.

Александра Ивановна подняла с земли корку хлеба и чуть не расплакалась: в ее детстве это была величайшая ценность. Современные горожане выбрасывают еду, не церемонясь, в кусты на Глазунова, на Ладожской - почти на каждой улице.