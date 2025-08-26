Общество

В Пензе оценили состояние школьных автобусов

В Пензе оценили готовность парка школьных автобусов к новому учебному году. Смотр техники провели сотрудники Госавтоинспекции, глава города Олег Денисов и другие лица.

Всего в течение учебного года детей будут перевозить 19 автобусов большой и малой вместимости. В этом году Пенза пополнила парк, получив 3 ПАЗа и 6 «Газелей».

За сутки водители выполняют 98 рейсов, это позволяет перевезти более 900 учащихся. Автобусы обслуживают 9 учреждений: школы № 30, 26, 75/62, 32, 66, 71, 38, лицей № 55, школу-интернат № 1.

«Бесплатный подвоз организован для детей, проживающих в отдаленных микрорайонах города, откуда нет возможности добраться до учебных заведений в шаговой доступности. В числе таких точек поселки Заря, ЗИФ, Нефтяник, Монтажный и Лесной, микрорайоны Ленинский Лесхоз, Совхоз-техникум, Барковка и другие», - сообщили в администрации города.

Олег Денисов подчеркнул: важно обеспечить комфорт пассажиров и отопление салонов в холодное время года.

«Держим этот вопрос на контроле», - отметил чиновник.

Источник — фото администрации Пензы
