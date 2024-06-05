Прокомментированы первые результаты ЕГЭ по химии и географии

05.06.2024 | 16:32

В среду, 5 июня, на совещании президента с членами правительства министр просвещения РФ Сергей Кравцов прокомментировал первые результаты ЕГЭ по химии и географии. Именно с этих предметов (плюс литература) стартовал основной период экзаменационной кампании.

«Буквально только что поступили первые результаты экзаменов по химии и географии. Мы видим, что химию в этом году сдавало на 7 тысяч школьников больше. И радует, что стало больше стобалльников: в прошлом году их было 805, в этом году - 998. По географии количество стобалльников тоже увеличилось - с 76 до 113», - процитировала его пресс-служба Кремля.

В Пензенской области химию, литературу и географию 23 мая сдавали в общей сложности 985 выпускников: первую выбрали 645 человек, вторую - 252, третью - 88.

«Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ, по географии - 37 баллов, по литературе - 32, по химии - 36», - уточнили тогда в пресс-службе регионального министерства образования.

Свои результаты ребята должны узнать не позднее 6 июня.