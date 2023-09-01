Бывшие школьники назвали предметы, которых не хватает в программе

01.09.2023 | 07:48

В школьной программе не хватает ряда предметов. Общественное мнение публикует РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «Деловая среда».

«Большинство респондентов (57%) сообщили, что в школьную программу стоит добавить предмет «Основы финансовой грамотности». Половина респондентов полагает, что школьникам нужно преподавать основы юридической грамотности и права. Уроки коммуникации и общения отметили 44% опрошенных», - выяснили аналитики, проведя в августе исследование мнений более 3 300 совершеннолетних россиян со всей страны.

В школьной программе не хватает основ медицинской грамотности и психологии - так ответили 39% и 38% опрошенных соответственно. Еще 30% хотели бы видеть предмет, посвященный экологии и заботе об окружающей среде, а 28% - уроки об основах ведения бизнеса и предпринимательской деятельности.

Также респонденты считают важными риторику и ораторское искусство (20%), основы исследовательской работы (17%) и уроки креативности (14%).

Среди тех уроков, которые уже преподают в школах, 70% опрошенных больше всего в жизни пригодился русский язык. В список самых полезных школьных предметов вошли математика (57%) и труд (28%). Также по 27% участников опроса отметили важность преподавания иностранных языков, физики и информатики.

Еще четверть респондентов упомянули литературу и географию, а 23% - историю. Экономику и обществознание сочли самыми полезными для себя 19% и 18% соответственно.

Также участники исследования отметили биологию (17%), химию (16%), ИЗО (9%) и музыку (7%).