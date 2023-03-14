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Учеба

В Пензенской области обсуждается досрочное начало каникул

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В Пензенской области обсуждается идея о досрочном начале весенних каникул из-за половодья. В некоторых населенных пунктах региона большая вода отрезала население от внешнего мира, добраться до учебных заведений невозможно при всем желании.

В Шемышейке, к примеру, одного из учеников начальных классов, дом которого окружен водой, отправляют в школу верхом на дедушке. Мальчик прямо с крыльца запрыгивает ему на спину, и вместе они преодолевают сложный путь к знаниям.

В Кузнецке уже ввели облегченный режим посещения школ и детских садов. Те, кого из-за паводка отсекло от образовательных учреждений, переходят на дистанционное обучение.

«Не пора ли объявить каникулы досрочно, раз ситуация с половодьем едва ли не выходит из-под контроля?» - интересуются жители региона.

«Занятия в школах проводятся в штатном режиме, решение о сроках каникул принимается образовательной организацией самостоятельно», - заявили в Министерстве образования Пензенской области.

Предыдущие каникулы, зимние, начались досрочно из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом по решению руководства региона, которое прислушалось к рекомендациям управления Роспотребнадзора.

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