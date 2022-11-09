После ремонта стен в пензенской школе займутся кровлей и трубами

09.11.2022 | 19:15

Вторая четверть для учеников школы № 25 началась в родных стенах. После ремонта здания, который длился с августа по начало ноября, образовательный процесс возобновился, ребята вернулись в свои классы.

«Очень довольны, потому что другая школа - это другие люди, много народу. А тут все-таки привыкли уже», - оценила мама ученика Марина Михайлова.

Каждого из своих учеников Наталья Москалева ждет у входа.

«Для меня эта школа действительно родная, я всегда прихожу сюда с удовольствием - можно сказать, лечу. То, что мы возвратились назад, для меня большой праздник», - отметила учитель начальных классов.

«Особенно я рада за 9-е, за 11-е классы - дети проучились в этой школе все свои годы. И очень правильно, чтобы они свою школу и закончили», - подчеркнула начальник Управления образования г. Пензы Алла Маркова.

В августе было принято решение, что для ребят этой школы учебный год начнется в соседней № 28. Состояние некоторых конструкций не позволяло эксплуатировать здание, которому в 2023-м исполнится 70 лет. В целях безопасности классы распределили в другое учреждение.

Здесь же трудились специалисты строительной отрасли. Восстановили стену, сделали отмостку.

«На данный момент все противоаварийные мероприятия закончились, но предстоит инструментальное обследование несущих конструкций. Это никак не повлияет на образовательный процесс», - сообщила директор школы № 25 Ольга Ермакова.

В перспективе - проведение капиталоемких ремонтных работ. Они станут возможны после подготовки проектно-сметной документации.

«Фасад, внутренние коммуникации, кровля», - уточнила Алла Маркова.

Но это уже будет сделано в 2023 году, во время летних каникул.