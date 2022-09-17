В Пензенском районе первоклассники узнали, чем заняться вне школы

17.09.2022 | 20:30

Во дворе школы имени М. Ю. Лермонтова в Засечном в начале учебного года провели ярмарку учреждений дополнительного образования.

«На базе нашей школы довольно много направлений. Мы сотрудничаем со спортивными школами, со школой искусств, центром внешкольной работы Пензенского района. У нас и танцевальные, и спортивные, и интеллектуальные, и творческие направления есть. Стараемся как можно больше привлечь детей в различные виды дополнительного образования», - сообщила директор школы Ольга Баландина.

В школе учатся 3 054 ребенка, большинство занято во внеурочной деятельности. А перед первоклассниками встал непростой выбор: робототехника или карате, танцы или рисование, вокал или фехтование.

«Мне нравится плавать и нырять. Хочу научиться подводному сальто, в садике в бассейне уже один раз смог», - рассказал школьник Роман Пестиков.

«Нужно занимать ребенка, потому что дома - мультики, компьютер, а здесь он будет заниматься чем-то интересным», - отметила мама первоклассника Ольга Пестикова.

Прасковья Мищенко шесть лет занимается ушу. Боевые искусства вселяют уверенность, развивают ценные качества и способности.

«Гибкость, пластика, выносливость. Тренироваться нужно каждый день», - пояснила спортсменка.

Показательные выступления и мастер-классы - все для того, чтобы ребенок мог определиться, какое из творческих или спортивных направлений ему ближе.