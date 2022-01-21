Учеба

В Пензенской области на карантин закрыли 277 классов и 33 группы

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В Пензенской области стало известно количество классов и групп в детских садах, закрытых на карантин из-за распространения вирусных инфекций (в том числе COVID-19).

По данным регионального министерства образования на пятницу, 21 января, из-за коронавируса распущены 206 классов в 78 общеобразовательных организациях области и 27 групп в 26 детсадах (в том числе в Пензе закрыты 85 классов в 35 школах и 14 групп в 14 дошкольных организациях).

Карантин по ОРВИ и гриппу введен в 71 классе в 22 школах и в 6 группах в 4 детсадах. В Пензе занятия не посещают ученики 11 классов в 6 школах.

Таким образом, занятия приостановлены в 310 детских и подростковых коллективах.

В течение последней недели в Пензенской области фиксируется значительный рост числа больных коронавирусной инфекцией. 14 января выявили 162 новых случая COVID-19, а 21-го - 205.

Осложнилась и ситуация с ОРВИ. С 10 по 16 января было зарегистрировано 2 653 факта заражения - это в два с лишним раза больше, чем за неделю до этого.

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Гость||

Достойно провели минобр и минспорт "Зимние забавы", когда по принуждению привлекали на свои мероприятия и детей и родителей. Это диверсия , против здоровья населения или , только стремление фотоотчёты красивые Владиславу Владиславовича путену в Кремль отправить? Либо есть опасный вирус , либо его нет?

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