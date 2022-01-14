Коронавирус в Пензенской области: новые случаи и летальные исходы

В Пензенской области коронавирус выявили еще у 162 жителей. Об этом в пятницу, 14 января, сообщил региональный оперативный штаб.
Почти половина новых случаев зарегистрирована в Пензе - 80, еще 7 - в Заречном, остальные - в районах: 20 - в Пензенском, по 10 - в Земетчинском и Нижнеломовском, по 5 - в Башмаковском, Мокшанском и Сердобском, по 4 - в Иссинском и Колышлейском, по 3 - в Бессоновском, Наровчатском и Шемышейском, по 1 - в Спасском, Вадинском и Лунинском.
Также оперштаб проинформировал о 8 летальных исходах среди пациентов и о 615 выписанных.
С начала пандемии в Пензенской области подтвердилось 104 294 случая коронавируса, 4 758 человек скончались, 92 421 выздоровел.
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И гемофродит он же, я его знаю, в соседях живёт