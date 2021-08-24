В области следователи не подтвердили ни одного факта поборов в школах

Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в министерстве образования зашла речь о поборах в школах.
Руководитель ведомства Александр Воронков отметил, что «эта тема возникает постоянно».
«Мы разбираемся с каждым таким случаем. Если к нам поступает письменное заявление, мы его отправляем в следственное управление СК России. К счастью, ни одно такое заявление не подтвердилось в ходе предварительного следствия», - пояснил врио министра.
Он рассказал, что в подавляющем большинстве родители проявляют инициативу, чтобы улучшить условия, создать какие-то дополнительные возможности, не анализируя, поддерживают ли это решение другие родители.
«Я подчеркиваю: школе можно оказывать помощь, но только на добровольной основе, эта помощь должна быть оформлена юридически правильно. Каждый руководитель образовательной организации это знает и переживает, что родители или педагоги могут его подвести, ведь в случае подтверждения этого факта руководители не будут работать», - заключил он.
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penzainform.ru писал(a):А если не окажешь,то будут чмырить как нищеброда?