В области следователи не подтвердили ни одного факта поборов в школах

24.08.2021 | 10:38

Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в министерстве образования зашла речь о поборах в школах.

Руководитель ведомства Александр Воронков отметил, что «эта тема возникает постоянно».

«Мы разбираемся с каждым таким случаем. Если к нам поступает письменное заявление, мы его отправляем в следственное управление СК России. К счастью, ни одно такое заявление не подтвердилось в ходе предварительного следствия», - пояснил врио министра.

Он рассказал, что в подавляющем большинстве родители проявляют инициативу, чтобы улучшить условия, создать какие-то дополнительные возможности, не анализируя, поддерживают ли это решение другие родители.

«Я подчеркиваю: школе можно оказывать помощь, но только на добровольной основе, эта помощь должна быть оформлена юридически правильно. Каждый руководитель образовательной организации это знает и переживает, что родители или педагоги могут его подвести, ведь в случае подтверждения этого факта руководители не будут работать», - заключил он.