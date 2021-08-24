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Учеба

В области следователи не подтвердили ни одного факта поборов в школах

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Во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в министерстве образования зашла речь о поборах в школах.

Руководитель ведомства Александр Воронков отметил, что «эта тема возникает постоянно».

«Мы разбираемся с каждым таким случаем. Если к нам поступает письменное заявление, мы его отправляем в следственное управление СК России. К счастью, ни одно такое заявление не подтвердилось в ходе предварительного следствия», - пояснил врио министра.

Он рассказал, что в подавляющем большинстве родители проявляют инициативу, чтобы улучшить условия, создать какие-то дополнительные возможности, не анализируя, поддерживают ли это решение другие родители.

«Я подчеркиваю: школе можно оказывать помощь, но только на добровольной основе, эта помощь должна быть оформлена юридически правильно. Каждый руководитель образовательной организации это знает и переживает, что родители или педагоги могут его подвести, ведь в случае подтверждения этого факта руководители не будут работать», - заключил он.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Я подчеркиваю: школе можно оказывать помощь, но только на добровольной основе,
А если не окажешь,то будут чмырить как нищеброда?

Гость||

как блистательно отмазались, а воз и ныне там да кому до этого дело где он

Гость||

Сталин бы разобрался так что больше бы никто о деньгах не говорил и вопрос был бы закрыт

Гость||

penzainform.ru писал(a):

эта помощь должна быть оформлена юридически правильно
Ну тогда поставьте в школах онлайн кассы, иначе добровольный прием денег будет нарушением.

Гость||

ха-ха три раза...

Гость||

Правильно, это как ?

Гость||

Все правильно,выборы скоро.Нельзя их нервировать.

Гость||

Гость писал(a):

Правильно, это как ?
Молча.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Я подчеркиваю: школе можно оказывать помощь, но только на добровольной основе
Оказывать помошь должно ТОЛЬКО правительство и депутаты, прописать это четко в законе, никаких других источников быть не должно!

Гость||

Поборы есть. Воронкова и Чащину на нары!

Гость||

Директора школ зажрались.

Гость||

[

penzainform.ru писал(a):

мы его отправляем в следственное управление СК России. К счастью, ни одно такое заявление не подтвердилось
Это какая же трудная работа у следователей Пензы!

Гость||

В пресс-службе Министерства образования Пензенской области сообщили о результатах проверки в школе № 78. Ее провели после жалобы родителей учеников на сбор средств для покупки портретов Президента РФ Владимира Путина и губернатора Ивана Белозерцева

По словам главы регионального министерства образования Александра Воронкова, учитель обязан создать образовательную среду в том числе и с помощью наглядного материала, чтобы сформировать у школьников «российскую идентичность, патриотизм и гражданственность».

Гость||

Гость писал(a):

учитель обязан создать образовательную среду в том числе и с помощью наглядного материала, чтобы сформировать у школьников «российскую идентичность, патриотизм и гражданственность».
Т.е. учитель должен в классе сидеть на бутылке в ватнике и лаптях?

Гость||

Силовики покрывают антинародную власть((

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Имя: Гость
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