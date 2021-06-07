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Учеба

Пензенские выпускники сдали ЕГЭ по математике профильного уровня

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Пензенские выпускники, сдавшие ЕГЭ по математике профильного уровня, за 3 часа и 35 минут (столько отведено для экзамена) показали все знания, полученные в школе.

«Весь год ходил к репетиторам, готовился, сам занимался дома, так что не чувствую какого-то напряжения. Думаю, все пройдет легко», - рассказал выпускник Артем Брянцев.

ЕГЭ - это не только проверка знаний, но и психологическое испытание, которое каждый выпускник проходит по-своему.

«Однозначно сказать невозможно, потому что есть суперспокойные и, можно даже сказать, равнодушные к процессу, а есть очень тревожные. Так что тут - из крайности в крайность», - констатировала руководитель пункта проведения ЕГЭ Светлана Везденева.

«Всего лишь шаг к чему-то большему, поэтому, думаю, не стоит как-то преувеличивать значение ЕГЭ. Он важен, но не так, чтобы из-за него прямо в конвульсиях колотиться. Обычное испытание», - отметил выпускник Андрей Шишков.

Результаты выпускники смогут узнать не позднее 24 июля.

Источник — ТРК «Наш дом», Илья Шереметьев
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