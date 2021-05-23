Пензенцам разъяснили переход на цифровое образование

23.05.2021 | 12:15

В Пензенской области родителей обеспокоил переход школ на цифровое образование. Они попросили осветить тему в аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко соцсети Instagram.

Согласно ответу представителя министерства образования региона, в РФ будет создана цифровая образовательная среда, в которой для каждого учащегося выстроят индивидуальный маршрут, чтобы развить у него следующие навыки: критическое мышление, креативность, коммуникабельность, умение работать в команде.

«Школы в рамках цифровой трансформации подключаются к высокоскоростной сети интернет, а также получают комплекты современной компьютерной и мультимедиа-техники. Все это позволит не только повысить качество общего образования, но и вывести его на совершенно иной уровень», - отметили в министерстве.

При этом у жителей области нет оснований для тревоги, поскольку приоритетом образовательной политики останется очное обучение, цифровое будет лишь дополнением.

Проект «Цифровая образовательная среда» начал беспокоить родителей еще в 2020 году, после введения дистанционного обучения в школах из-за распространения коронавируса. Сурский край вошел в число регионов, готовящихся внедрить его.

Свою позицию пензенцы решили донести до прокурора области Натальи Канцеровой. На встрече с главой надзорного органа они отметили, что на данный момент нет безопасных электронных методов обучения и образовательный проект - эксперимент, о целях и задачах которого не оповестили. Внедрение подобных образовательных технологий может привести к снижению внимания, интеллекта и появлению компьютерной зависимости.