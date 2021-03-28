Пензенские студенты удивили центр «Смена» своими талантами

28.03.2021 | 17:05

Пензенские студенты вернулись домой из Краснодарского края заряженными энергией южного солнца.

Поездкой во всероссийский детский центр «Смена» были награждены десять лучших учащихся Пензенского колледжа искусств в возрасте до семнадцати лет.

«Представили Пензу в лучшем свете. Все от нас были немножко в шоке: мы и петь умеем, и танцевать умеем, и стихи у нас рассказывают», - поделилась студентка Анастасия Карачарова.

Они не просто отдыхали на Черноморском побережье, а были заняты на различных инновационных площадках. В эту смену в центре реализовывалась образовательная программа «Лидеры добрых дел», с которой пензенское волонтеры культуры успешно справились.

«Мы защитили свой проект. Это была социальная квест-игра «Эпицентр безопасности». В дальнейшем мы хотим реализовывать ее в Пензенской области», - рассказала студентка Наталья Зверева.

А еще учащиеся колледжа запомнились резидентам «Смены» своим креативным и творческим подходом к любому заданию и делу.