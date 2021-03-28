Сетевое издание|18+|Воскресенье|28 мар 2021|18:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |

Учеба

Пензенские студенты удивили центр «Смена» своими талантами

Печать

Пензенские студенты вернулись домой из Краснодарского края заряженными энергией южного солнца.

Поездкой во всероссийский детский центр «Смена» были награждены десять лучших учащихся Пензенского колледжа искусств в возрасте до семнадцати лет.

«Представили Пензу в лучшем свете. Все от нас были немножко в шоке: мы и петь умеем, и танцевать умеем, и стихи у нас рассказывают», - поделилась студентка Анастасия Карачарова.

Они не просто отдыхали на Черноморском побережье, а были заняты на различных инновационных площадках. В эту смену в центре реализовывалась образовательная программа «Лидеры добрых дел», с которой пензенское волонтеры культуры успешно справились.

«Мы защитили свой проект. Это была социальная квест-игра «Эпицентр безопасности». В дальнейшем мы хотим реализовывать ее в Пензенской области», - рассказала студентка Наталья Зверева.

А еще учащиеся колледжа запомнились резидентам «Смены» своим креативным и творческим подходом к любому заданию и делу.

Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте