В 70 школ Пензенской области поступит современное оборудование

14.01.2021 | 19:21

В 2021-м в 70 школ Пензенской области поступят ноутбуки, интерактивные доски, очки виртуальной реальности, квадрокоптеры. Оснащение цифровым оборудованием учебных заведений - одна из задач, которую решает руководство регионального министерства образования. Материально-техническая база учреждений должна отвечать современным требованиям.

«Если в ушедшем году создали 35 «точек роста» в сельских школах, которые позволяют на новом уровне вести технологию, ОБЖ, математику, то в этом году мы создадим еще 21», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

На базе городского лицея современных технологий управления, ученики которого входят в число победителей различных конкурсов, запланировано создание школьного кванториума.

«За информационными технологиями - будущее, они интенсивно внедряются в современную жизнь. Но традиционная школа, обучение, когда во главе стоит учитель, - это в приоритете», - пояснил Александр Воронков.

В распоряжении педагогического коллектива и учащихся пензенского колледжа архитектуры и строительства уже в 2021-м будут четыре современные мастерские.