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Учеба

Перечислены районы с классами, закрытыми на карантин из-за COVID-19

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В четверг, 8 октября, на совещании в региональном правительстве и. о. министра образования Пензенской области Лилия Чащина перечислила районы с классами, закрытыми на карантин из-за COVID-19.

Речь идет о 40 классах в школах Пензы, Заречного, Кузнецка, Пензенского, Камешкирского, Тамалинского, Белинского и Шемышейского районов. Ни одно учреждение не закрыто полностью. Отправленные на карантин школьники учатся дистанционно.

«В каждой образовательной организации проводятся жесткие «утренние фильтры» сотрудников и учащихся. Данные заносятся в специальные журналы термометрии. Для разведения потоков открыты все входы и выходы в здания. Каждый класс сидит в закрепленном кабинете», - пояснила Лилия Чащина.

Она напомнила, что расписание уроков составлено по веерному типу и рассчитано так, чтобы на перемены дети выходили в разное время.

«Это позволяет минимизировать контакты. Во всех образовательных организациях работают обеззараживатели воздуха», - добавила и. о. министра.

Что касается ОРВИ, то по этой причине на карантин распущены ученики 75 классов в разных учреждениях.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

И где конкретно перечисление классов и в номера каких школ?

Имя: Гость
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