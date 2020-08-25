В Пензе перед началом нового учебного года устроили педсовет

25.08.2020 | 18:28

Скорей бы в школу - так можно описать общее настроение и детей, и педагогов перед началом нового учебного года.

«Очень скучаем по ней, очень ждем. Хочется уже вернуться к прежнему режиму, встретиться со своими одноклассниками, наконец-то сесть за парты», - рассказала ученица школы им. С. А. Суркова Татьяна Умрихина (с. Богословка).

«Настрой у нас боевой! Что будет дальше, мы не знаем, но начать учиться хотим. Соскучились», - отметила ученица школы им. С. А. Суркова Алена Фабричнова.

«Мы их любим, ждем с нетерпением и верим в то, что все будет хорошо и никакой коронавирус нам не страшен», - пояснила заместитель директора школы № 1 Галина Миронова (р. п. Мокшан).

«Мы готовы к этой ситуации, родители готовы и дети тоже. Мы все лето обучались, проходили обучение дистанционно, вебинары», - сообщила учитель начальных классов лицея № 2 Татьяна Лазарева.

И вот настало время всем встретиться в киноконцертном зале «Пенза» в рамках традиционного августовского совещания педагогов «Реалии и новые возможности в Пензенской области», которое в этом году посвящено системному развитию регионального образования.

Перед началом мероприятия министр образования Александр Воронков развеял слухи о том, что с третьей декады сентября школьники будут заниматься дома.

«В Сети запустили информацию, которая ничем не подтверждается, что с 20-го числа будут какие-то ограничения. Ограничения могут вступить только тогда, когда начнется всплеск пандемии. На сегодня ситуация стабильна - об этом говорят и медики, и Роспотребнадзор», - заявил он.

Приоритет очного обучения отметил и глава региона, выступая перед собравшимися.

«Даже самые современные технологии и цифровые контенты никогда не заменят непосредственного общения ученика и учителя, а могут лишь быть помощниками традиционного формата образования», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

2020-й в России объявлен Годом памяти и славы. Поэтому тема Великой Отечественной войны нашла свое отражение в разных мероприятиях, где принимали участие школьники. Главным из них стала акция «А мы из Пензы. Наследники победителей».