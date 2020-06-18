В Пензе студенты сдали экзамен при потенциальных работодателях

18.06.2020 | 19:24

Практика первична, а теория вторична - студентам колледжа транспортных технологий важно показать свои знания на деле. В мастерской под наблюдением экспертов парни сдавали выпускной экзамен. Он длился шесть часов с небольшими перерывами на отдых.

«Они могут только обозначать, какие неисправности нашли, какие замеры произвели. Никакие подсказки не подразумеваются. Сдают на трех модулях: первый - электрическая система автомобиля, второй - двигатель внутреннего сгорания (механическая часть) и третий - тормозные системы», - рассказал главный эксперт экзамена Владимир Шиндин.

Александр Крючков в своих силах был уверен. Он с детства разбирал и собирал велосипеды, мопеды, отцовскую машину. Специальность «Ремонт и обслуживание автомобилей» выбрал сознательно.

«В чем кайф? Это «залипать» в гараже целыми днями, перебирать двигатели. У каждого свои предпочтения, мое - механика», - признался молодой человек.

«Он столкнется с такими же условиями в реальной жизни. Экзамен приближен к реальным условиям труда, к тому, с чем он столкнется завтра у работодателя.

Кстати, сегодня здесь не только мы сами принимаем экзамен, но и представители социальных партнеров. Мы впервые привлекаем людей, которые на практике сталкиваются с нашими студентами», - сообщил директор колледжа транспортных технологий Олег Куроедов.

Диплом автомастера в учебном заведении в ближайшее время должны получить 62 выпускника. Среди них - одна девушка.