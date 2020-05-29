Для пензенских школьников устроили последний звонок онлайн

29.05.2020 | 19:05

Михаил Юрьевич скучал в одиночестве. Площадь перед школой в день последнего звонка пуста. Никакой суеты, только бегущая строка над входом. Внутри немного нервничает директор. Праздник в таком формате никогда проводить не приходилось, и уж точно он запомнится на всю жизнь.

«Это все нужно было уместить в самое короткое время, потому что мы очень переживаем, как выдержит та платформа, которую мы выбрали. Сейчас нагрузка на интернет большая, так что это самое главное - как сегодня все пройдет. Легче было на стадионе, когда можно что-то подсказать», - отметила директор средней школы им. М. Ю. Лермонтова Ольга Баландина.

Создать теплую атмосферу последнего звонка в онлайн-формате непросто: учителя не могут обнять своих детей, которых вели много лет, - но эмоции все равно брали верх. Ведь не важно, организована традиционная торжественная линейка с цветами и бантами, шарами или приходится видеть дорогие и любимые лица дистанционно. Главное - что в сердце.

В кабинете с утра шли последние технические приготовления. Вещание должно было пойти оттуда. Для организации торжества была проведена огромная работа, пусть все и находились на самоизоляции.

«Я чувствую единение душ. С утра дети разместили праздничный ролик в нашей группе, поздравляли друг друга. Я думаю, это духовное единение сегодня будет на протяжении всего праздника», - подчеркнула классный руководитель 11-го класса Татьяна Борискина.

Ведущие - молодые учителя. Несмотря на то что линейка проходила онлайн, сценарий разработали вполне традиционный: поздравления, слова напутствия, награждения, пусть и виртуальные, почетными грамотами и благодарственными письмами лучших учеников. И, конечно, стихи от первоклашек.

После финальных песен, от которых у всех появился ком в горле, прозвенел последний звонок - 2020.

Все прошло идеально, теперь можно вздохнуть спокойно. А выпускники, воспользовавшись моментом, пообщались друг с другом онлайн и обменялись впечатлениями.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим педагогам, которые организовали этот последний звонок. Это очень здорово», - рассказала ученица 11-го класса Алина Олякова.

«Ребята, терпите! Надеюсь, осталось немножко. Нам осталось дождаться единого государственного экзамена, сдать его и поступить в вузы. После этого, может быть, пандемия закончится, и мы сможем собраться все вместе», - высказался ученик 11-го класса Денис Чернышов.

В каком режиме пройдет выпускной, покажет время.