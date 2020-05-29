Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|20:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+18oC
+19oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Для пензенских школьников устроили последний звонок онлайн

Печать

Михаил Юрьевич скучал в одиночестве. Площадь перед школой в день последнего звонка пуста. Никакой суеты, только бегущая строка над входом. Внутри немного нервничает директор. Праздник в таком формате никогда проводить не приходилось, и уж точно он запомнится на всю жизнь.

«Это все нужно было уместить в самое короткое время, потому что мы очень переживаем, как выдержит та платформа, которую мы выбрали. Сейчас нагрузка на интернет большая, так что это самое главное - как сегодня все пройдет. Легче было на стадионе, когда можно что-то подсказать», - отметила директор средней школы им. М. Ю. Лермонтова Ольга Баландина.

Создать теплую атмосферу последнего звонка в онлайн-формате непросто: учителя не могут обнять своих детей, которых вели много лет, - но эмоции все равно брали верх. Ведь не важно, организована традиционная торжественная линейка с цветами и бантами, шарами или приходится видеть дорогие и любимые лица дистанционно. Главное - что в сердце.

В кабинете с утра шли последние технические приготовления. Вещание должно было пойти оттуда. Для организации торжества была проведена огромная работа, пусть все и находились на самоизоляции.

«Я чувствую единение душ. С утра дети разместили праздничный ролик в нашей группе, поздравляли друг друга. Я думаю, это духовное единение сегодня будет на протяжении всего праздника», - подчеркнула классный руководитель 11-го класса Татьяна Борискина.

Ведущие - молодые учителя. Несмотря на то что линейка проходила онлайн, сценарий разработали вполне традиционный: поздравления, слова напутствия, награждения, пусть и виртуальные, почетными грамотами и благодарственными письмами лучших учеников. И, конечно, стихи от первоклашек.

После финальных песен, от которых у всех появился ком в горле, прозвенел последний звонок - 2020.

Все прошло идеально, теперь можно вздохнуть спокойно. А выпускники, воспользовавшись моментом, пообщались друг с другом онлайн и обменялись впечатлениями.

«Хотелось бы сказать огромное спасибо нашим педагогам, которые организовали этот последний звонок. Это очень здорово», - рассказала ученица 11-го класса Алина Олякова.

«Ребята, терпите! Надеюсь, осталось немножко. Нам осталось дождаться единого государственного экзамена, сдать его и поступить в вузы. После этого, может быть, пандемия закончится, и мы сможем собраться все вместе», - высказался ученик 11-го класса Денис Чернышов.

В каком режиме пройдет выпускной, покажет время.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Маразм крепчает.

Дети, Собирайтесь и на природу - отмечать!

Гость||

Я так понял, что все выпускники в Пензе поделены на выпускников первого округа ( которых губернатор поздравляет) и остальных. Как же так, слуги народа?

Гость||

секс по скайпу тоже будет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте